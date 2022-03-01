01 Марта 2022
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Здание Государственной думы РФ (2022) | Фото: Накануне.RU

Депутаты предложили ввести уголовное наказание за фейки о военных

Согласно разрабатываемому проекту закона об уголовной ответственности за фейки, связанные с действиями Вооруженных сил России, предполагается наказывать лишением свободы на срок до 15 лет.

Об этом в эфире "Первого канала" сообщил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. По его словам, необходимо проработать вопрос о введении ответственности за распространение фейков о действиях ВС РФ. Отмечается, что в комитете фиксируют вал фейковых новостей о ходе специальной военной операции на Украине.

По словам Пискарева, идею о наказании уже одобрил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Ранее депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов заявил, что российская спецоперация на Украине идет по плану, несмотря на масштабные информационные атаки Киева и Запада. По словам парламентария, к подготовке фейков про операцию ВС РФ в Украине привлекли «банковских мошенников». С некоторыми из них ему довелось пообщаться лично.

Теги: Госдума, фейки, военная операция



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