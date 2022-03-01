РФС оспорит решение ФИФА и УЕФА за отстранение от участия в турнирах

Российский футбольный союз (РФС) против решения ФИФА и УЕФА отстранить отечественные команды от участия в международных матчах на неопределенный срок.

РФС оставляет за собой право оспорить его в соответствии с нормами международного спортивного законодательства, следует из сообщения на сайте организации.

Оно носит очевидный дискриминационный характер и наносит ущерб огромному количеству спортсменов, тренеров, сотрудников клубов и сборных команд, а главное, миллионам российских и зарубежных болельщиков, чьи интересы международные спортивные организации должны в первую очередь защищать", — говорится в заявлении.

Российская мужская сборная должна была сыграть с командой Польши в полуфинале стыкового турнира за выход в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре. Матч планировался на 24 марта в Москве.

Женская сборная России должна была принять участие в чемпионате Европы, который состоится с 6 по 31 июля в Англии. В 1/8 финала Лиги Европы московский "Спартак" должен был сыграть с немецким "Лейпцигом".

Напомним, международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили об исключении сборной России по футболы из числа участников в отборе на Чемпионат Мира-2022. Сборной также запрещено участие во всех международных соревнованиях. Более того, УЕФА расторг контракт с "Газпромом".