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Политика В России
санкции (2016) | Фото:voicesevas.ru/

ЕС ввел санкции против российских бизнесменов и журналистов

Европейский союз расширил ограничительные меры из-за ситуации вокруг Украины.

Согласно списку, опубликованному в официальном журнале ЕС, под санкции попали главы "Роснефти" и "Транснефти" Игорь Сечин и Николай Токарев, основатель холдинга USM Алишер Усманов, бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен, Геннадий Тимченко, Алексей Мордашов, глава Промсвязьбанка Петр Фрадков, виолончелист Сергей Ролдугин, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, министр строительства Ирек Файзулин, министр транспорта Виталий Савельев, первый вице-спикер Совета федерации Андрей Турчак.

Также в санкционных списках значатся: режиссер Тигран Кеосаян, телеведущая Ольга Скабеева, журналист Роман Бабаян, телеведущие Аркадий Мамонтов и Антон Красовский, бизнесмен Александр Пономаренко и общественный деятель Модест Колеров.

Также под ограничения Евросоюза попали первый замкомандующего Черноморским флотом Сергей Пинчук, замкомандующего Южным морским флотом Алексей Авдеев, замкомандующего Южным морским флотом Рустам Мурадов, командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа Андрей Сычевой.

Санкции также введены в отношении компании "Согаз".

Напомним, президентом России Владимиром Путиным подписан указ об экономических мерах в связи с введением санкций со стороны Запада. Согласно документу, участники внешнеэкономической деятельности обязуются продавать 80% от валютных зачислений из-за рубежа, которые были получены с 1 января текущего года. Данное распоряжение касается, в том числе, и уже накопленных средств - их необходимо продать в течение трех дней.

Теги: санкции, и, бизнесмены, журналисты, Сечин, Мордашев, Скабеева



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