Коммуниста из Петербурга оштрафовали за цитату Сартра об антикоммунистах

В Санкт-Петербурге коммуниста оштрафовали на 10 тыс. руб за цитату французского философа Жан-Поля Сартра об антикоммунистах, сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судов северной столицы.

"Приморский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении Алексея Филиппова, которому вменялась ст.20.3.1 КоАП РФ. Суд признал Филиппова виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей", - говорится в сообщении.

По мнению экспертов из СПбГУ цитата Сартра "содержит признаки унижения достоинства человека по мотивам политической, идеологической ненависти или вражды". Экспертиза проводилась по требованию прокуратуры.