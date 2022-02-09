В Минспорта РФ заявили, что публикации в СМИ о допинг-тесте Валиевой являются преждевременными

В Минспорта РФ заявили, что публикации в СМИ о сомнительном допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой являются преждевременными.

"Министерство спорта считает преждевременными комментарии относительно появившейся в СМИ информации, связанной с переносом церемонии награждения победителей в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине, до появления официальной информации. Позиция Российской Федерации состоит в неуклонном и последовательном противодействии всем видам нарушений спортивных правил и олимпийской этики", - сообщает ТАСС.

Ранее дождаться официальных результатов призывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, по данным Inside the Games, задержка вызвана консультациями с Олимпийским комитетом России и международными антидопинговыми органами. Издание пишет, что ситуация может быть связана с допинг-пробой одного из российских фигуристов, сданной незадолго до поездки в Пекин.

Сборная России завоевала "золото" в командном турнире по фигурному катанию. На втором месте располагается команда США, на третьем – японцы. В командном турнире выступили Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Виктория Синицына и Никита Кацалапов.