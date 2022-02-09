Елистратов выиграл бронзу в шорт-треке на Олимпиаде
Россиянин Семён Елистратов выиграл бронзовую медаль в шорт-треке на Олимпийских играх в Пекине.
На дистанции 1500 метров Елистратов уступил только южнокорейцу Хван Дэ Хону, у которого золото, а также канадцу Стивену Дюбуа, который выиграл серебро.
😱 Фотофиниш! В борьбе за медали все решили миллиметры!— Матч ТВ (@MatchTV) February 9, 2022
Елистратов – третий, но это был во всех смыслах сумасшедший забег. 10 человек! Доехать до финиша, ни с кем не столкнувшись, было крайне сложно.
На последнем круге – огонь, после финиша – слезы 😭 pic.twitter.com/p1BplNgErC
31-летний Елистратов является олимпийским чемпионом Сочи (2014) в эстафете и бронзовым призёром на данной дистанции в Пхёнчхане (2018).
❤️ Елистратов – это и есть история нашего современного шорт-трека— Матч ТВ (@MatchTV) February 9, 2022
Четыре Олимпиады: эстафетное золото Сочи вместе с Виктором Аном и две личные бронзы – из такого сложного для нас Пхенчхана и теперь из Пекина
Спасибо, Семен. Это было очень красиво 👏 pic.twitter.com/VvVIFC323t