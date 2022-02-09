Елистратов выиграл бронзу в шорт-треке на Олимпиаде

Россиянин Семён Елистратов выиграл бронзовую медаль в шорт-треке на Олимпийских играх в Пекине.

На дистанции 1500 метров Елистратов уступил только южнокорейцу Хван Дэ Хону, у которого золото, а также канадцу Стивену Дюбуа, который выиграл серебро.

😱 Фотофиниш! В борьбе за медали все решили миллиметры!



Елистратов – третий, но это был во всех смыслах сумасшедший забег. 10 человек! Доехать до финиша, ни с кем не столкнувшись, было крайне сложно.



На последнем круге – огонь, после финиша – слезы 😭 pic.twitter.com/p1BplNgErC — Матч ТВ (@MatchTV) February 9, 2022

31-летний Елистратов является олимпийским чемпионом Сочи (2014) в эстафете и бронзовым призёром на данной дистанции в Пхёнчхане (2018).