09 Февраля 2022
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Цех по переработке медицинских отходов, медицинские отходы, Красноармейский район, (2017) | Фото: ОНФ Челябинская область

В Сургуте нашли нелегальную свалку медицинских отходов

В Сургуте в одном из гаражных боксов обнаружили нелегальную свалку медицинских отходов с маркировкой "Окружного кардиологического центра", передает корреспондент Накануне.RU.

Главный врач Ирина Урванцева сообщила, что такое хранение данного вида отходов противозаконно. Свалку устроил подрядчик медицинской организации.

"В медицинской организации разработана система обращения медицинских отходов различных классов опасности. Согласно СанПиН от 2021 года, все медицинские отходы обеззараживаются (обезвреживаются, дезинфицируются) в условиях клиники. Далее их транспортирует и утилизирует специализированная компания. Для этого ежегодно ОКД заключает договор с фирмой-победителем по результатам государственных торгов (44ФЗ). Складирование медицинских отходов в гаражном боксе - прямое нарушение условий договора и действующего санитарного законодательства", - сообщила она.

Кардиоцентр направил заявление в прокуратуру.

Теги: свалка, медицинские отходы, кардиоцентр



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