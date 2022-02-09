В южноуральском ЗСО готовят поправки к проекту закона об организации местного самоуправления

В Законодательном собрании Челябинской области началась работа по подготовке поправок к проекту закона об организации местного самоуправления. Об это сообщил спикер областного парламента Александр Лазарев.

По словам председателя ЗСО, законопроект предполагает переход на одноуровневую систему организации местного самоуправления, то есть сохраняется уровень городских округов и муниципальных округов. Предусматривается большой переходный период.

"Дано субъектам время для проведения всех организационных моментов. Постепенно будут истекать сроки полномочий глав и представительных органов, выборы не проводятся и постепенно произойдет переход к одноуровневой системе организации местного самоуправления", - подчеркнул он.

Сейчас в областном парламенте работают над поправками к законопроекту. Они касаются уточнения полномочий органов местного самоуправления. "Самая главная наша идея – полномочия должны быть уточнены и подкреплены финансированием", - подчеркнул он.

Напомним, в январе советник губернатора Челябинской области, бывший председатель ЗСО Владимир Мякуш анонсировал новую муниципальную реформу. В Челябинске упразднят районные советы депутатов и вернутся к прямым выборам в городскую думу. По словам Владимира Мякуша, прошедшая реформа МСУ не оправдала ожиданий. Депутатов хотели сделать ближе к избирателям, но возникли естественные проблемы согласования полномочий города и района, а страдают от этого простые жители города.

Напомним, в 2014 году Челябинск стал городским округом с внутригородским делением. Семь районов приобрели статус самостоятельных муниципалитетов со своими органами власти, полномочиями и бюджетами. От прямых выборов в гордуму отказались. Теперь городской парламент формируют семь районных советов, которые делегируют в его состав по семь своих представителей. В результате количество депутатов в городе возросло до 170 человек.