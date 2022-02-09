09 Февраля 2022
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Коллаж, локдаун, ковид, вакцинация (2021) | Фото: Накануне.RU

Борис Джонсон собирается отменить в Великобритании карантин для заболевших COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается в конце февраля отменить вообще все антиковидные ограничения, включая самоизоляцю для людей, получивших положительный тест на COVID-19.
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Выступая в парламенте, Джонсон заявил, что представит свои предложения более подробно 21 февраля. Он добавил, что пока сохраняются обнадеживающие тенденции в течении пандемии, и, возможно, они позволят снять ограничения на месяц раньше, чем планировалось.

На самом деле, снимать ковидные ограничения в марте не то, чтобы планировалось, просто принятые ранее ограничения имеют срочность – они истекают 24 марта, но могут быть при необходимости продлены.

Теги: борис джонсон, великобритания, заболевшие, карантин, отмена, ограничения



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