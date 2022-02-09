Сигнал Украине? Reuters взяло интервью у Пушилина

Агентство Reuters взяло интервью у главы ДНР Дениса Пушилина, что может быть важным знаком. Причем он назван не "террористом" или "российским оккупантом", а "главой самопровозглашенной Донецкой Народной Республики".

Ему, в частности, был задан вопрос о военной помощи России, на что он сказал, что ДНР полагается на собственные силы, но при необходимости обратится к Москве.

Само интервью не приводится. Но отмечается также, что Пушилин ушел от ответа на вопрос о возможном признании Россией ДНР и ЛНР, упомянув, что нужно не забывать о миллионах русских на Украине.

"Не исключено, что это политический сигнал. Зеленского заставят говорить с руководителями ДНР и ЛНР?" - написал секретарь Президиума партии "Справедливая Россия - За правду", советник первого главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков.

Украинские власти заявляют, что они не будут разговаривать с Донбассом, так как это "террористы" и для них ДНР и ЛНР вообще нет. Спикер МИД Украины Олег Николенко упрекнул Reuters за то, что Пушилин назван лидером сепаратистов. Он написал, что сепаратистов там нет, а есть "российская оккупационная администрация".

"Это не может не приводить в расстройство бандеровцев. Им так хотелось, чтобы сюда никто не приезжал и новости о ситуации в Донбассе Запад узнавал из украинской информационной помойной ямы, в которую превратились все украинские СМИ", - написал депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что, беря интервью у главы ДНР, Reuters "легитимизирует терроризм" и предоставляет "преступникам площадку для озвучивания идей Кремля". Также Ткаченко подчеркнул, что журналисты Reuters проехали в ДНР незаконно.

"Иностранный журналист имеет право посетить временно оккупированную территорию... исключительно через украинские пункты пропуска вдоль линии разграничения. Пересечение иначе будет считаться нарушением законодательства Украины и будет иметь соответствующие санкции", — написал чиновник.

Интересно, введет ли Украина санкции против агентства Reuters или его журналистов?