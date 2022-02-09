Сигнал Украине? Reuters взяло интервью у Пушилина

09 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР За рубежом Украина ДНР и ЛНР
глава ДНР Денис Пушилин (2021) | Фото:

Сигнал Украине? Reuters взяло интервью у Пушилина

Агентство Reuters взяло интервью у главы ДНР Дениса Пушилина, что может быть важным знаком. Причем он назван не "террористом" или "российским оккупантом", а "главой самопровозглашенной Донецкой Народной Республики".
Читайте также:

Ему, в частности, был задан вопрос о военной помощи России, на что он сказал, что ДНР полагается на собственные силы, но при необходимости обратится к Москве.

Само интервью не приводится. Но отмечается также, что Пушилин ушел от ответа на вопрос о возможном признании Россией ДНР и ЛНР, упомянув, что нужно не забывать о миллионах русских на Украине.

"Не исключено, что это политический сигнал. Зеленского заставят говорить с руководителями ДНР и ЛНР?" - написал секретарь Президиума партии "Справедливая Россия - За правду", советник первого главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков.

Украинские власти заявляют, что они не будут разговаривать с Донбассом, так как это "террористы" и для них ДНР и ЛНР вообще нет. Спикер МИД Украины Олег Николенко упрекнул Reuters за то, что Пушилин назван лидером сепаратистов. Он написал, что сепаратистов там нет, а есть "российская оккупационная администрация".

"Это не может не приводить в расстройство бандеровцев. Им так хотелось, чтобы сюда никто не приезжал и новости о ситуации в Донбассе Запад узнавал из украинской информационной помойной ямы, в которую превратились все украинские СМИ", - написал депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что, беря интервью у главы ДНР, Reuters "легитимизирует терроризм" и предоставляет "преступникам площадку для озвучивания идей Кремля". Также Ткаченко подчеркнул, что журналисты Reuters проехали в ДНР незаконно.

"Иностранный журналист имеет право посетить временно оккупированную территорию... исключительно через украинские пункты пропуска вдоль линии разграничения. Пересечение иначе будет считаться нарушением законодательства Украины и будет иметь соответствующие санкции", — написал чиновник.

Интересно, введет ли Украина санкции против агентства Reuters или его журналистов?

Теги: ДНР, Денис Пушилин, Украина



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 3559

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети