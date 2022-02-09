Глава Союза десантников Свердловской области подал кассацию на арест

Сторона защиты главы Союза десантников Свердловской области, члена Общественной палаты региона Евгения Тетерина, подала кассационную жалобу на арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Тетерина Дмитрия Бушухина.

Напомним, что 14 января суд оставил в силе решение о продлении ареста. Еще в ноябре прошлого года сотрудники ФСБ и СК задержали Тетерина по подозрению в посредничестве во взяточничестве. Изначально главу Союза десантников отправили под арест до 30 декабря. Сам он во время заседания по мере пресечения отвергал все обвинения.

Позже срок содержания Евгения Тетерина под стражей был продлен до 30 марта этого года. Однако адвокат подал апелляцию, после чего в январе и получил отказ.