Питерское заскобрание попросило Мурашко обуздать стоимость тестов на коронавирус

Заксобрание Санкт-Петербурга обратилось к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с просьбой взять под личной контроль стоимость тестов на коронавирус, лекарств для лечения коронавируса, а также рассмотреть возможность расширения списка жизненно необходимых лекарств (ЖНВЛП).

"Сегодня стоимость наборов для самостоятельного проведения тестов в аптеках колеблется от 646 до 3000 руб. Стоимость платного исследования в специализированных организациях начинается от 1200 руб. Для многих людей это серьезные суммы. Самое критичное, что это подорожание и разброс цен происходит в разгар новой вспышки заболеваемости", - прокомментировал обращение спикер заксобрания Александр Бельский.

Он отметил, что возможности парламентского контроля за ценами на лекарства и тесты ограничены.

"Но на федеральном уровне в 2020 году уже вводилось установление предельных отпускных цен производителей на ряд лекарственных средств, включенных в перечень жизненно необходимых. В нашем проекте обращения к министру здравоохранения мы просим применить тот же правовой механизм решения проблемы, включив в вышеуказанный перечень тесты на COVID-19, другие важные медикаменты, а также установить контроль за ценообразованием на медицинские услуги", - добавляет Бельский.