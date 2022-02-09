Питерское заскобрание попросило Мурашко обуздать стоимость тестов на коронавирус

09 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Санкт-Петербург
Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Питерское заскобрание попросило Мурашко обуздать стоимость тестов на коронавирус

Заксобрание Санкт-Петербурга обратилось к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с просьбой взять под личной контроль стоимость тестов на коронавирус, лекарств для лечения коронавируса, а также рассмотреть возможность расширения списка жизненно необходимых лекарств (ЖНВЛП).
Читайте также:

"Сегодня стоимость наборов для самостоятельного проведения тестов в аптеках колеблется от 646 до 3000 руб. Стоимость платного исследования в специализированных организациях начинается от 1200 руб. Для многих людей это серьезные суммы. Самое критичное, что это подорожание и разброс цен происходит в разгар новой вспышки заболеваемости", - прокомментировал обращение спикер заксобрания Александр Бельский.

Он отметил, что возможности парламентского контроля за ценами на лекарства и тесты ограничены.

"Но на федеральном уровне в 2020 году уже вводилось установление предельных отпускных цен производителей на ряд лекарственных средств, включенных в перечень жизненно необходимых. В нашем проекте обращения к министру здравоохранения мы просим применить тот же правовой механизм решения проблемы, включив в вышеуказанный перечень тесты на COVID-19, другие важные медикаменты, а также установить контроль за ценообразованием на медицинские услуги", - добавляет Бельский.

Теги: михаил мурашко, тест на коронавирус, стоимость, цены, заксобрание



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 3559

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети