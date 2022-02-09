09 Февраля 2022
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Общество В России
Владимир Жириновский, УрФУ (2018) | Фото: Накануне.RU

"Допрививался": в Сети отреагировали на госпитализацию Жириновского

В Сети по-разному отреагировали на новости о госпитализации лидера ЛДПР Владимира Жириновского, у которого, предварительно, выявлена двухсторонняя пневмония на фоне коронавируса.

Mash сообщает, что у 75-летнего политика поражено 50-75% легких. Источники СМИ говорят, что состояние Жириновского тяжелое. При этом, напомним, ранее он заявлял, что прививки от коронавируса он делал уже восемь раз (по другим данным, семь).

Один пользователи соцсетей по поводу данных новостей иронизируют, другие – откровенно злорадствуют: "Отличная реклама факцинации! Чудесная и изумительная!", "Они теперь пишут, что слишком часто вакцинировался, каждые 2 месяца, вместо положенных 6. Сам виноват, короче", "Когда купил 8 сертификатов", "Награда нашла героя", "Допрививался".

Лишь малая часть считает, что надо "пожалеть дедушку".

Подробно обсуждают случившееся и в Telegram-сообществах.

"Гинцбургу сейчас остается только молиться. Чтобы Жириновский выжил и сказал заветное "только благодаря прививке", - пишет телеграм-канал "Седьмая печать". - Судя по тому, что у партайгеноссе, как пишут, 50 процентное поражение легких, он заразился одним из старых штаммов. Так что списать все на "обходящий прививки" омикрон точно не получится. Насчет обещанного после вакцинации "не болеть тяжело", уже очевидно, что "не смогла". В отношении же обещания "зато вы не умрете" остается только ждать".

А ТК "Временное правительство" подметил, что в политическом сегменте Сети уже начались заочные похороны Жириновского и его партии: "ЛДПР возможная смерть их маскота поставит на тонкую грань между полным забвением и тотальным обновлением с уходом в правый либерализм, где они будут бороться за голоса с "Новыми людьми".

Теги: владимир жириновский, коронавирус, госпитализация



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Ранее 09.02.2022 14:51 Мск Жириновский в тяжелом состоянии, возможен перевод на ИВЛ, - СМИ
Ранее 09.02.2022 12:20 Мск У 8-кратно вакцинированного Жириновского может быть поражено 50-75% легких


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