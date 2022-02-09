09 Февраля 2022
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Происшествия Челябинская область
наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

В Челябинске директора горсада имени Пушкина подозревают в получении взятки

В Челябинске задержан директор МАУ "Горсад имени Пушкина" Игорь Клеин. Его подозревают в получении взятки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, по версии следствия, в период 2017-2021 годов подозреваемый получил более 200 тысяч рублей от директора коммерческой организации за незаконные действия и общее покровительство.

В ближайшее время Клеину изберут меру пресечения.

Напомним, в январе прошлого года бывшего директора муниципального учреждения "Горсад им. Пушкина" приговорили к штрафу в размере 30 тысяч рублей за халатность. В 2018-2019 гг. осужденная без проведения торгов на заведомо невыгодных условиях заключила с коммерческой организацией договор аренды подземного перехода под площадью Революции. В результате муниципальному учреждению был причинен ущерб в размере более 4,9 млн руб.

Теги: Игорь Клеин, взятка, уголовное дело,



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