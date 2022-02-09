СМИ: Макрон предлагал Путину установить "нейтральный статус" для Украины

Во время переговоров с Владимиром Путиным в Москве французский президент Эммануэль Макрон обсуждал с российским коллегой возможные варианты по Украине и безопасности в Европе, которые не были согласованы с НАТО и США, пишет британская Daily Mail со ссылкой на осведомленный источник.

По данным издания, Макрон, в частности, обсуждал с Путиным возможное установление нейтрального статуса Украины, чтобы исключить ее вступление в НАТО (чего и добиваются российские власти). Инсайдер газеты добавил, что Макрон "ни с кем не консультировался" по поводу своих предложений.

Напомним, накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг слухи о "сделке", на которую, якобы, Макрон уговорил Путина. Правда, СМИ озвучивали только одну часть этой "сделки" – со стороны России. В Кремле отказались подтвердить, что Путин пообещал французскому президенту вывести с территории Белоруссии 30 тыс. военных по окончанию текущих военных учений.