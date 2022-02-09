09 Февраля 2022
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Общество Ямало-Ненецкий АО
(2022) | Фото: Газпром нефть

Предприятия "Газпром нефти" за год реализовали в Ямальском районе более 30 социальных проектов

В 2021 году предприятия "Газпром нефти" реализовали в Ямальском районе ЯНАО более 30 общественно значимых инициатив. Сотрудничество с муниципалитетом будет продолжено в 2022 году, сообщили Накануне.RU в компании.

Производственную деятельность на полуострове Ямал ведут "Газпромнефть-Ямал" (Новопортовское месторождение), "Газпромнефть-Заполярье" (разрабатывает Харасавэйское и Бованенковское месторождения на основании рискового операторского договора с "Газпромом"), "Газпромнефть-Развитие" (реализует крупный проект "Газ Ямала"). Благодаря программе социальных инвестиций "Родные города" нефтяники проводят мероприятия по сохранению культурных традиций и развитию образовательной сферы, благоустройству населенных пунктов, осуществляют экологические и волонтерские проекты.

По словам руководителя дирекции по крупным проектам "Газпром нефти", генерального директора "Газпромнефть-Развития" Айдара Сарварова, отдаленность населенных пунктов, где были реализованы социальные проекты, только повышает их значимость и необходимость. "Совместно с руководством Ямальского района мы продолжим планомерную работу по комплексному развитию территории и повышению качества жизни ямальцев", – сказал он.

На территории Мало-Ямальского лицензионного участка, который входит в проект "Газ Ямала", в 2021 году впервые состоялся слет оленеводов и тундровиков, приуроченный ко Дню коренных народов мира. В селе Новый Порт нефтяники организовали пятый, юбилейный День оленевода. "Газпромнефть-Заполярье" и "Газпромнефть-Ямал" помогли отметить 100-летие села Новый Порт, а также День села в Яр-Сале.

"Мы с радостью поддержали юбилейные мероприятия и постарались сделать праздник красочным и запоминающимся", – сказал генеральный директор "Газпромнефть-Заполярья" Владимир Крупеников. Он заверил, что предприятие продолжит поддерживать проекты, которые будут полезны людям и обеспечат дальнейшее развитие территории.

В Мысе Каменном при поддержке "Газпромнефть-Развития" рядом с монументом к 75-летию Победы обустроена площадь Памяти. В местной школе-интернате оснащен дополнительным оборудованием и материалами инновационный технопарк "ФабЛаб-Ямал", установлена воркаут-площадка. Активно поддерживаются творческие инициативы жителей – в селах четвертый год проходит фестиваль "Дыхание Арктики", направленный на сохранение национальный традиций и обычаев Ямала.

Традиционно компания помогла жителям района организовать уборку на побережье Обской губы и на территории Мыса Каменного. Силами "Газпромнефть-Ямала" и подрядных организаций очищены участки общей площадью почти 17 га, проведены субботники и акции по озеленению территорий.

В преддверии Нового года нефтяники помогли провести веселые уличные представления и украсить главные площади в Мысе Каменном и Новом Порту, а также доставили тундровикам новогодние подарки, продуктовые наборы и предметы быта. Всего в течение года помощь была оказана 50 семьям, ведущим кочевой образ жизни.

"Газпромнефть-Ямал" реализует в Ямальском районе социальные проекты уже восьмой год. Совместно с руководством региона мы решаем важные задачи, направленные на социально-экономическое развитие территории, учитывая запросы местных администраций и коренных жителей", – пояснил генеральный директор "Газпромнефть-Ямала" Алексей Овечкин.

Активно участвуют в жизни ямальских сел и волонтеры компании. Сотрудники предприятий "Газпром нефти" на собственные средства купили подарки к 1 Сентября и Новому году для воспитанников школ-интернатов в Новом Порту и Мысе Каменном.

Взаимодействие с администрацией Ямальского района предприятия "Газпром нефти" продолжат в 2022 году – планируется заключить соответствующие соглашения.

Теги: газпром нефть, социальный проект



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