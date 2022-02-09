В штатах США ослабляют ковид-ограничения

В нескольких штатах США отменено требование о том, чтобы предприятия запрашивали доказательства ковид-вакцинации или требовали постоянного ношения маски. Аналогичные решения приняты в других штатах, управляемых демократами, пишет The New York Times.

Демократическая партия США изначально придерживалась более жестких взглядов по вакцинации, но теперь, видимо, меняет позицию. Не исключено, что с прицелом под осенние выборы в Конгресс, где у демократов будут трудности.

"Это не столько декларация победы, сколько признание того, что мы можем ответственно жить с этим", - сказал губернатор Нью-Джерси Филип Мерфи.

Вскоре после решения в Нью-Джерси в Калифорнии, Коннектикуте, Делавэре и Орегоне заявили, что они также существенно ослабят масочный режим. Там даже учеников в школах заставляли сидеть в масках.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что страна выходит из полномасштабной фазы режима пандемии. Председатель Центрального совета партии "Справедливая Россия -За правду" писатель Николай Стариков считает, что "решение о сворачивании истерии вокруг ковида уже принято на мировом уровне".

Издание пишет, что есть надежда, что коронавирус может стать эндемичным и не очень опасным заболеванием, к тому же ковидная динамика обнадеживает, поэтому теперь можно ослабить ограничения. Однако причина может быть как в приближающихся выборах, так и в том, что вакцинация так и не смогла снизить ни заболеваемость, ни смертность. В США вакцинировано 75% населения, из которых почти все были вакцинированы еще к концу лета, но осенью ковид продолжал сильно досаждать, а зимой произошел беспрецедентный рост заболеваемости. При этом ковидая и общая смертность такая же, как и в 2020 году.