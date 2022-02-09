Два жителя ХМАО погибли в ДТП на трассе в Челябинской области

В Челябинской области два человека погибли в ДТП с участием четырех автомобилей. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства аварии.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГИБДД, авария произошла сегодня днем на 37 км автодороги Южноуральск-Магнитогорск на территории Пластовского района.

По предварительным данным, водитель Кадиллак Эскалейд выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с тремя автомобилями Рено Каптюр, Шевроле Лачетти и Пежо 308.

В результате ДТП в автомобиле Шевроле погибли 29-летний водитель и 23-летняя девушка. Известно, что это жители ХМАО.

Водитель Кадиллак Эскалейд к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался