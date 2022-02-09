В Ленобласти стадо кабанов устроило набег на садовое товарищество

В российских регионах фиксируют нашествие не только стай бездомных собак. В Ленинградской области стадо кабанов совершило "налет" на садовое товарищество.

Несмотря на закрытый шлагбаум, животные под покровом ночи проникли в СНТ по центральной дороге. Их визит зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на въезде.

Власти Ленобласти сообщили, что жалоб жителей не получали, но готовы направить специалистов, если потребуется их помощь, передает РИА Новости. А в сети пользователи упражняются в остроумии, вспоминая депутата Госдумы Валерия Рашкина и его любовь к охоте на кабанов.