09 Февраля 2022
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Общество Ленинградская область
кабаны (2022) | Фото: t.me/r_chp

В Ленобласти стадо кабанов устроило набег на садовое товарищество

В российских регионах фиксируют нашествие не только стай бездомных собак. В Ленинградской области стадо кабанов совершило "налет" на садовое товарищество.

Несмотря на закрытый шлагбаум, животные под покровом ночи проникли в СНТ по центральной дороге. Их визит зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на въезде.

кабаны(2022)|Фото: t.me/r_chp

Власти Ленобласти сообщили, что жалоб жителей не получали, но готовы направить специалистов, если потребуется их помощь, передает РИА Новости. А в сети пользователи упражняются в остроумии, вспоминая депутата Госдумы Валерия Рашкина и его любовь к охоте на кабанов.

Теги: кабаны, снт, животные, видео



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