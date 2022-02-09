09 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
Эскиз моста через Исеть в Екатеринбурге (2022) | Фото: бюро &quot;S&P Ландшафтная архитектура&quot;

За УГМК-Ареной появится мост, соединяющий берега Исети

В рамках реконструкции набережной Исети прямо за ледовой ареной УГМК появится пешеходный мост, соединяющий берега реки. Эскизы представило бюро "S&P Ландшафтная архитектура", разработавшее проект "Уральский лес", который в дальнейшем был утвержден администрацией Екатеринбурга.

Первый этап работ стартует с улицы Народной Воли, а дальше перейдет на Степана Разина. После этого начнется реконструкция набережной от вышеупомянутых улиц до 8 Марта. Строительство моста запланировано на период обоих этапов.

Эскиз моста через Исеть в Екатеринбурге(2022)|Фото: бюро "S&P Ландшафтная архитектура"Эскиз моста через Исеть в Екатеринбурге(2022)|Фото: бюро "S&P Ландшафтная архитектура"

"Ось "Запад-Восток" воссоединяет основные коридоры города, заполняя пробел в сине-зеленом пазле рекреационных пространств и пешеходных маршрутов. Она спроектирована как пешеходные бульвары, которые частично будут использоваться автомобилями, а кульминационной точкой станет пешеходный мост в центре. Мост, облицованный нержавеющей сталью, напоминающей рыбью чешую, тектонической формой сливается с обеих сторон с амфитеатрами", - сказано в описании проекта.

Эскиз моста через Исеть в Екатеринбурге(2022)|Фото: бюро "S&P Ландшафтная архитектура"

Там также сказано, что мост послужит центральным местом для встреч, где горожане смогут собираться для крупных мероприятий или встречаться после спортивных матчей, крупных выставок и концертов, проводимых в Арене. Мост также станет местом для зрителей, прибывающих и покидающих стадион УГМК-Арены.

Эскиз моста через Исеть в Екатеринбурге(2022)|Фото: бюро "S&P Ландшафтная архитектура"

На сегодняшний день свердловское управление госэкспертизы уже выдало разрешение на строительство моста. Далее документы будут переданы в администрацию города.

Эскиз моста через Исеть в Екатеринбурге(2022)|Фото: бюро "S&P Ландшафтная архитектура"

Теги: УГМК-Арена, мост, Исеть



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