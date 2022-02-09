Власти Тюменской области "во всеоружии встретят пожароопасный сезон-2022"

Власти Тюменской области "во всеоружии встретят пожароопасный сезон-2022". Губернатор Александр Моор рассказал об этом во время пресс-конференции, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Прогнозы – дело сложное, нам и в прошлом году давали прогнозы о наводнении, а не пожарах. Готовиться к пожарам надо всегда, учитывая, чтоб было в 2021-ом. Снега у нас в этом году выпало больше. Если в этом году весна будет такой же, будет одна ситуация", - сказал Моор.

2021-ый был уникальным по погодным условиям.

"Безусловно, мы выводы из ситуации сделали. Во-первых, мы выделили дополнительные деньги на лесопожарную технику, чтобы она была ближе к болотам. Мы изменили план реагирования и будем активнее и быстрее наращивать группировку сил и средств, чтобы огонь тушить в течение суток", - сказал губернатор.

Также власти купят беспилотные летательные аппараты, чтобы следить как за пожарами, так и за поджигателями. Больше стало профильных сотрудников.

"Мы встретим сезон во всеоружии", - пообещал Моор.

Напомним, в 2021 г. в регионе произошло более 400 природных пожаров. Ущерб оценивали в сумму свыше 160 млн руб. Особый противопожарный режим был введён в регионе 19 апреля, с 20 апреля установлен запрет на посещение лесов гражданами. С 24 апреля в Тюменской области начали наращивать группировку средств для борьбы с природными пожарами – привлекли дополнительно десантников из других регионов. Плюс порядка 300 десантников прибыли из федеральной Авиалесоохраны.

С 29 апреля на территории Аромашевского района действовал режим ЧС муниципального характера. С 10 мая режим ЧС в лесах муниципального характера введен на территории Вагайского, Викуловского, Исетского и Юргинского районов. С 11 мая на всей территории Тюменской области (за исключением территорий населенных пунктов) – режим ЧС в лесах регионального характера. В начале мая прибыла аэромобильная группировка МЧС. Власти региона привлекли дополнительно восемь вертолетов: два вертолета Ми-26, шесть вертолетов Ми-8П и Ил-76 МЧС для тушения пожаров в труднодоступных территориях. 9 июня 2021 г. режим ЧС в лесах был снят.