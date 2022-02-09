Губернатор Куйвашев узнал о нехватке медиков из новостей

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев наконец признал острую нехватку врачей в регионе. В ответ губернатор вновь нарвался на критику от свердловчан.

Как рассказал сегодня Куйвашев у себя в Instagram, о том, что в Свердловской области катастрофически не хватает медиков, он узнал… из новостей.

"Что отрицать, ситуация и правда непростая. Пандемия сильно подкосила нашу медицину, мы потеряли многих врачей. Они тоже люди и тоже болеют", - заявил губернатор.

Впрочем, Куйвашев, по его признанию, уже нашел выход.

"Что делать в этой ситуации? Растить новое поколение медиков. Что мы и стараемся делать всеми доступными способами", - сообщил глава региона.

В комментариях к записи свердловчане посоветовали ему получше познакомиться с жизнью возглавляемой им области.

"Чаще нужно новости читать, там еще куча проблем найдется!", "Это нормально, что о нехватке медиков губернатор узнает из новостей?", - задаются вопросом уральцы.

Напомним, что на прошлой неделе в больницы Екатеринбурга выстроились огромные уличные очереди. Также жители города признавались, что не могут дозвониться в "скорую помощь". После этого областной минздрав пообещал увеличить число сотрудников для приема вызовов.

Губернатор же через Instagram обратился с просьбой к работодателям не требовать бумажный больничный у сотрудников, но в ответ получил целый шквал критики от возмущенных жителей региона.