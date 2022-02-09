09 Февраля 2022
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Общество Москва
(2018) | Фото: Госдума РФ

У Жириновского серьезное поражение легких, - СМИ

Источники подтверждают информацию о госпитализации лидера ЛДПР Владимира Жириновского в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) с коронавирусом.

Как сообщил "Интерфаксу" инсайдер, у политика серьезное поражение легких.

Ранее Mash сообщил, что председатель ЛДПР попал в больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. По данным телеграм-канала, у него поражено 50-75% легких. Степень поражения средней тяжести — КТ-3.

Источник РИА Новости также подтвердил информацию о госпитализации Жириновского, не уточнив диагноз. При этом ранее в ЛДПР агентству эту информацию опровергли. В партии заявили, что Жириновский чувствует себя хорошо, продолжает работать.

Напомним, 75-летний политик ранее заявлял, что прививки от коронавируса он делал уже восемь раз. В июле прошлого года он рассказал, что ревакцинировался вакциной "КовиВак".

Теги: жириновский, коронавирус, пневмония



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