09 Февраля 2022
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Происшествия Челябинская область
прокуратура, погоны, гособвинение, надзор (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске после вмешательства прокуратуры женщине аннулировали чужие долги на 21 млн рублей

В Челябинске после вмешательства прокуратуры судебные приставы сняли арест с имущества женщины, который был наложен из-за чужих долгов на 21 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры области.

Имущество женщины арестовали по 400 чужим исполнительным производствам. В личном кабинете Единого портала государственных услуг содержалось более 7 тыс. уведомлений по 1 тыс. 517 исполнительным производствам на общую сумму 21 млн рублей. У самой женщины задолженности по исполнительным производствам не было.

Она неоднократно обращалась к судебным приставам с письменными заявлениями, но жалобы по существу не были рассмотрены. По двум жалобам вынесены постановления об отказе в их удовлетворении, по одной жалобе ответ не дан. Меры по снятию необоснованных запретов не приняты.

Руководителю регионального УФССП внесено представление с требованием устранить нарушения. По итогам его рассмотрения 12 должностным лицам территориального подразделения объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона.

Теги: прокуратура, долг, судебные приставы,



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