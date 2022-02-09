09 Февраля 2022
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птицефабрика Рефтинская (2012) | Фото: Накануне.RU

Губернатор Моор назвал ориентировочные сроки открытия "Боровской птицефабрики"

Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал сроки открытия "Боровской птицефабрики", которая была закрыта после вспышки птичьего гриппа осенью прошлого года, передает корреспондент Накануне.RU.

Назвать точную дату губернатор затруднился, однако, отметил, что, скорее всего, производство начнется ближе к лету.

"Сейчас очень важный этап. Необходимо завершить все мероприятия по экологической безопасности, чтобы нивелировать последствия птичьего гриппа. Необходимо обработать все помещения. Кроме того, руководство фабрики сейчас проводит переговоры с потенциальными поставщиками птицы, уточняет породу и условия сделки. Думаю, что с февраля по март все необходимые мероприятия будут приняты. Потребуется еще несколько месяцев с завоза птицы, до производства", - заявил губернатор.

Напомним, 13 октября 2021 года в регионе был установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц в очаге, расположенном на территории фабрики "Боровская" в пределах границ корпусов №1-10 производственного цеха №3. Он ограничен территорией одного цеха, изолирован и обеспечен дезинфекционными барьерами. Всего было уничтожено 4,3 млн кур.

Сообщалось, что работу Боровской птицефабрики приостановят до весны 2022 г. Аудит предприятия проведет Всероссийский институт животноводства.

Теги: Боровская птицефабрика, Александр Моор, птицы, птичий грипп



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