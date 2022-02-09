За то, что собака стала бездомной, должен отвечать её владелец, - губернатор Моор

09 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Тюменская область
злая собака (2013) | Фото:

За то, что собака стала бездомной, должен отвечать её владелец, - губернатор Моор

За то, что собака стала бездомной, должен отвечать её владелец. Губернатор Александр Моор рассказал об этом во время пресс-конференции, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Сегодняшнее законодательство предполагает такое обращение с собаками, когда их после стерилизации выпускают обратно. Агрессивных надо содержать в приюте для поиска владельца или вечно. Но что бы мы ни делали, это будет работа с последствиями. Основная проблема – безответственные владельцы. Решить проблему можно, узаконив индивидуализацию домашних животных, чтобы у владельца была ответственность. Собака появляется на улице как? Убежала или выкинули. Нужно, чтобы владельцы чувствовали ответственность, следили за своими собаками, тогда на улицах было бы меньше бездомных животных", - сказал Моор.

Напомним, вопрос нападения бездомных собак остается болезненным не только для Тюменской области, но и для, например, Ямала, жителей которого они терроризируют уже несколько лет. Нападения начались с атаки на ребёнка в Салехарде в апреле 2018 г. После этого глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата СКР расследование дела о нападении на ребенка, следователи наведались в мэрию окружной столицы. Однако проблему в регионе решить до сих пор не удается.

Аналогичные проблемы есть и в Североуральске (Свердловская область).

Теги: Александр Моор, бездомные собаки, пресс-конференция



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 3551

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети