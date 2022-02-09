За то, что собака стала бездомной, должен отвечать её владелец, - губернатор Моор

За то, что собака стала бездомной, должен отвечать её владелец. Губернатор Александр Моор рассказал об этом во время пресс-конференции, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Сегодняшнее законодательство предполагает такое обращение с собаками, когда их после стерилизации выпускают обратно. Агрессивных надо содержать в приюте для поиска владельца или вечно. Но что бы мы ни делали, это будет работа с последствиями. Основная проблема – безответственные владельцы. Решить проблему можно, узаконив индивидуализацию домашних животных, чтобы у владельца была ответственность. Собака появляется на улице как? Убежала или выкинули. Нужно, чтобы владельцы чувствовали ответственность, следили за своими собаками, тогда на улицах было бы меньше бездомных животных", - сказал Моор.

Напомним, вопрос нападения бездомных собак остается болезненным не только для Тюменской области, но и для, например, Ямала, жителей которого они терроризируют уже несколько лет. Нападения начались с атаки на ребёнка в Салехарде в апреле 2018 г. После этого глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата СКР расследование дела о нападении на ребенка, следователи наведались в мэрию окружной столицы. Однако проблему в регионе решить до сих пор не удается.

Аналогичные проблемы есть и в Североуральске (Свердловская область).