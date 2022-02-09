09 Февраля 2022
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Происшествия Москва
полиция (2019) | Фото:Накануне.RU

Племянник Сталина во второй раз стал жертвой мошенников, отдав им 16 млн рублей

В Москве у племянника Иосифа Сталина украли 16 млн рублей. 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны Леонида Аллилуева обманули мошенники, сообщает ТАСС.

Злоумышленники позвонили пенсионеру под видом сотрудников банка и сообщили, что мошенники пытаются украсть деньги с его счета. Они рассказали, как перевести деньги на резервные счета.

Это произошло еще осенью прошлого года, ветеран войны обратился в правоохранительные органы лишь в феврале. Он пояснил, что мошенники, общаясь с ним, постоянно запугивали его риском остаться без средств.

Аллилуев уже не в первый раз становится жертвой мошенников. В прошлом году мошенница пыталась похитить у него 5 млн рублей. Женщина была задержана, суд приговор ее к 3,5 года колонии.

В апреле прошлого года сообщалось о краже у дочери легендарного летчика-испытателя Валерия Чкалова 23 млн рублей. Злоумышленники звонили 82-летней женщине на протяжении двух недель, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, а также службы безопасности кредитной организации. Они внушали пенсионерке, что неизвестные пытаются снять с ее счетов денежные средства. В итоге мошенники убедили Ольгу Чкалову перевести все сбережения на якобы надежный страховочный счет, который на самом деле принадлежал им. Позже преступники были задержаны.

Теги: племянник сталина, леонид аллилуев, мошенники



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