По "социальной газификации" реально подключились только 30% домов, к которым подвели газ – у людей нет денег на оборудование

Только в 51 субъекте РФ "Газпром-Межрегионгаз" проводит финансирование работ по так называемой "социальной газификации" – эти регионы оформили пакет необходимых документов и получили утверждение. Еще 19 комплектов документов только находятся на утверждении, а это "абсолютно необходимое условие", заявил на совещании в СФ по газификации регионов генеральный директор "Газпром-Межрегионгаз" Сергей Густов. В число регионов, документы которых пока не утверждены, попали Воронежская, Ивановская, Костромская, Ярославская, Челябинская, Тюменская, Новосибирская, Калининградская, Самарская, Оренбургская области, Карелия, Коми и др.

Всего, по словам Густова, по стране уже подано 624 тыс. заявок на социальную газификацию – доведение газа до границ участка при наличии технической возможности за счет государства.

При этом возникает острая проблема: у граждан нет денег для приобретения минимального комплекта газового оборудования для заведения его в дом и эксплуатации. Глава компании сообщил, что до границ участка газ по программе подведен уже почти в 100 тыс. домовладений, но только в 30% люди реально подключились. Он предложил поддержать льготников и малоимущих граждан субсидиями на приобретение оборудования.

В середине января секретарь генсовета "Единой Росси" Андрей Турчак говорил об этой проблеме на совещании у президента России: "Минимальная стоимость оборудования для газификации составляет по стране 94 тыс. руб. Для некоторых категорий граждан – ветеранов, многодетных семей и т.д. – это неподъемная сумма. В 63 регионах есть субсидии или сертификаты для малоимущих граждан на покупку этого оборудования. Кроме того, идет программа возврата средств гражданам, которые уже купили за свой счет оборудование, хотя имеют право на субсидии".