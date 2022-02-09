Гринпис: На Среднем Урале действует минимум 18 торфяных пожаров

Гринпис подсчитал, что в Свердловской области до сих пор действует минимум 18 торфяных пожаров. Один из самых проблемных находится на территории крупнейшего и давно заброшенного торфодобывающего предприятия под Екатеринбургом вблизи поселков Монетный и Мурзинский. Как сообщает пресс-служба организации, на прошлой неделе они исследовали участок вместе с уральскими "Добровольцами быстрого реагирования", руководителем "Добровольных лесных пожарных Западной Сибири" и сотрудниками Уральской базы авиационной и наземной охраны лесов.

"Группа обследовала торфяник с воздуха беспилотниками с тепловизорами, нанесла на карту все очаги тления, наметила места, где нужно построить временные дамбы для удержания талой воды и создать проезды для техники. На одном из участков провели эксперимент: попробовали потушить торфяник на дожидаясь весны, перемешав торф со снегом и обрезав края очагов специальной техникой, чтобы охладить тлеющий торф. По результатам обследования этот торфяник был выбран для совместной работы и обучения добровольцев во второй половине марте, когда снег начнет таять. На торфянике соберутся добровольцы и профессиональные лесные пожарные Уральской авиабазы и вместе потушат оставшиеся очаги", - рассказали в Гринпис.

Там также отметили, что "Добровольцы быстрого реагирования", и российское отделение Гринпис уже предложили свою помощь и договорились с руководителями Уральской авиабазы вместе отслеживать и тушить эти очаги.

"Мы хотим отметить очень профессиональную работу Уральской авиабазы и добровольцев, - говорит руководитель противопожарного отдела Гринпис Григорий Куксин. - Пожары на землях лесного фонда Уральская авиабаза может потушить в ближайшее время. А вот на землях других категорий лесные службы не могут работать без контракта с муниципалитетом, поскольку средства, которые есть у авиабазы, предназначены только для тушения в границах лесного фонда. Будем надеяться, что эта проблема будет решена, и мы сможем объединить силы государственных служб и добровольцев, чтобы потушить этот пожар".

На момент публикации получить комментарий регионального управления МЧС не удалось.

Напомним, что в Свердловской области не собираются тушить торфяные тления до наступления плюсовых температур. Как поясняют эксперты, закидывать снегом возникающие тления бесполезно, так как очаг горения находится под землей. Залить же место возгорания водой до потепления также не представляется возможным.