Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить "Уроки гей-английского" в Tik Tok

Глава общественной организации "Лига безопасного интернета" Екатерина Мизулина попросит Генпрокуратуру проверить канал "Уроки гей-английского" в Tik Tok. Об этом она сообщила на круглом столе "Цензура или модерация? Как ограничить произвол иностранных соцсетей" в Общественной палате России.

По словам Мизулиной, Tik Tok и английский фонд Stonewall, занимающийся защитой и продвижением ЛГБТ-ценностей, заключили соглашение о партнерстве. Организации договорились продвигать "образовательный и вдохновляющий" контент, который должен поддерживать ЛГБТ-сообщество. По мнению общественницы, это противоречит российским законам.

"Мы видим, что это партнерское соглашение уже привело к конкретным "плодам" — массовой пропаганде ЛГБТ в TikTok. Мы видим даже образовательный контент, связанный с ЛГБТ, направленный на детскую аудиторию. Например, "Уроки гей-английского", в отношении которых мы готовим обращение в Генпрокуратуру. В ближайшее время оно будет направлено", - заявила Мизулина.