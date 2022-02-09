Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить "Уроки гей-английского" в Tik Tok

09 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Приложения соцсетей. (2021) | Фото: Накануне.RU

Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить "Уроки гей-английского" в Tik Tok

Глава общественной организации "Лига безопасного интернета" Екатерина Мизулина попросит Генпрокуратуру проверить канал "Уроки гей-английского" в Tik Tok. Об этом она сообщила на круглом столе "Цензура или модерация? Как ограничить произвол иностранных соцсетей" в Общественной палате России.

По словам Мизулиной, Tik Tok и английский фонд Stonewall, занимающийся защитой и продвижением ЛГБТ-ценностей, заключили соглашение о партнерстве. Организации договорились продвигать "образовательный и вдохновляющий" контент, который должен поддерживать ЛГБТ-сообщество. По мнению общественницы, это противоречит российским законам.

"Мы видим, что это партнерское соглашение уже привело к конкретным "плодам" — массовой пропаганде ЛГБТ в TikTok. Мы видим даже образовательный контент, связанный с ЛГБТ, направленный на детскую аудиторию. Например, "Уроки гей-английского", в отношении которых мы готовим обращение в Генпрокуратуру. В ближайшее время оно будет направлено", - заявила Мизулина.

Теги: екатерина мизулина, генпрокуратура, лгбт-пропаганда, tik tok



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 3551

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети