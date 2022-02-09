Песков не согласился со словами Борреля об "авторитарных режимах" в РФ и КНР

В Кремле абсолютно не согласны со словами главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля об авторитарных режимах в России и Китае. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

По его словам, Россия и Китай являются крупными суверенными странами со своей политической системой и системой устройства государства.

В Москве не считают, что ЕС вправе давать подобные оценки, добавил Песков.

Ранее Боррель назвал Россию и Китай "мощным авторитарным альянсом". По мнению европейского политика, основанием для этого можно считать совместное заявление Москвы и Пекина, опубликованное по итогам визита Владимира Путина в КНР. В заявлении говорится о широком перечне вопросов, по которым взгляды РФ и КНР совпадают. В частности, Китай поддерживает требование России о нерасширении НАТО на восток.