09 Февраля 2022
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Политика В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Песков не согласился со словами Борреля об "авторитарных режимах" в РФ и КНР

В Кремле абсолютно не согласны со словами главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля об авторитарных режимах в России и Китае. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

По его словам, Россия и Китай являются крупными суверенными странами со своей политической системой и системой устройства государства.

В Москве не считают, что ЕС вправе давать подобные оценки, добавил Песков.

Ранее Боррель назвал Россию и Китай "мощным авторитарным альянсом". По мнению европейского политика, основанием для этого можно считать совместное заявление Москвы и Пекина, опубликованное по итогам визита Владимира Путина в КНР. В заявлении говорится о широком перечне вопросов, по которым взгляды РФ и КНР совпадают. В частности, Китай поддерживает требование России о нерасширении НАТО на восток.

Теги: песков, боррель, авторитарные режимы



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