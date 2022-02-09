09 Февраля 2022
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В Магнитогорске будут судить участников ОПГ за сбыт контрафактного алкоголя

В Магнитогорске будут судить 13 участников организованной группы за сбыт немаркированной алкогольной и табачной продукции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, с ноября 2018 года обвиняемые занимались приобретением и сбытом немаркированной табачной и алкогольной продукции в Магнитогорске. В ходе обысков в 2021 году в торговых точках и на складе было изъято более 170 тыс. пачек табачных изделий и более 600 бутылок алкогольной продукции на сумму свыше 22 млн рублей.

Правообладателем причинен ущерб на сумму свыше 9 млн рублей.

Теги: ОПГ, алкоголь, суд,



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