В Магнитогорске будут судить участников ОПГ за сбыт контрафактного алкоголя

В Магнитогорске будут судить 13 участников организованной группы за сбыт немаркированной алкогольной и табачной продукции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, с ноября 2018 года обвиняемые занимались приобретением и сбытом немаркированной табачной и алкогольной продукции в Магнитогорске. В ходе обысков в 2021 году в торговых точках и на складе было изъято более 170 тыс. пачек табачных изделий и более 600 бутылок алкогольной продукции на сумму свыше 22 млн рублей.

Правообладателем причинен ущерб на сумму свыше 9 млн рублей.