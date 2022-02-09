Решение о возвращении школьников Тюменской области за парты будет принято 11 февраля

Решение о выходе школьников и студентов Тюменской области на очное обучение будет принято в пятницу, 11 января. Об этом губернатор Александр Моор рассказал во время пресс-конференции, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Нужно было время для подготовки системы здравоохранения: подготовить койки, провести кислород, сделать запас средств индивидуальной защиты. Вводимыми ограничениями нам надо было выиграть время. Потом появился опыт, протоколы лечения, стало более-менее понятно, как работать с коронавирусом. Любое ограничение работы влияет на работу предприятия. 28 октября – 7 ноября 2021 г. были нерабочие дни, потом мы вводили QR-коды. Потом ситуация стабилизировалась, заражений и занятых коек стало меньше. С начала ноября до конца декабря количество занятых коек снизилось с 3,2 тыс. до 1,2 тыс.", - сказал Моор.

В итоге дату повторного введения QR-кодов перенесли на 1 марта.

"Могу сказать, что нас ждёт сегодня, а не впереди, потому что спрогнозировать сложно. Учитывая текущее состояние заболеваемости и работу системы здравоохранения, вводить новые ограничения или снимать старые мы не планируем", - сказал Моор, добавив, что решение о выходе учеников и студентов с удалённого обучения на очное будет принято в пятницу, 11 февраля.

Напомним, ранее губернатор заявил, что в аптеках Тюменской области достаточно лекарств от коронавируса, и сети не смогут устанавливать на них цены "от фонаря".

"Мы провели несколько встреч с представителями бизнеса. Все понимали, что будет всплеск заболеваемости и спроса. Проговорили увеличение запаса лекарств. В целом, дефицита или недостатка лекарств в аптеках нет. Они входят в перечень жизненно важных, и как бы аптеки ни хотели, они не смогут сделать цену выше, чем установлена", - сказал Моор.