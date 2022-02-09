Свердловские власти подали иск к Дому офицеров из-за состояния здания-памятника

Власти Свердловской области озадачились состоянием "Окружного дома офицеров" в Екатеринбурге и подали иск к государственному бюджетному учреждению. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

"В ходе проведения управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области контрольно-надзорных мероприятий в отношении объекта культурного наследия "Окружной дом офицеров" установлено его ненадлежащее состояние. Направлено исковое заявление к Федеральному государственному бюджетному учреждению культуры и искусства "Дом офицеров Центрального военного округа" Министерства обороны РФ о понуждении к проведению работ по сохранению Объекта в соответствии со ст. 42, 43 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", в порядке, предусмотренном ст. 45 указанного Федерального закона", - сообщили в департаменте.

Там также добавили, что основанием для обращения Управления с исковым заявлением стало общее ненадлежащее состояние ОКН и длительное неисполнение ФГБУКИ "Дом офицеров ЦВО" обязанностей по его надлежащему содержанию и сохранению. При этом факты проведения работ на объекте в какие-либо отдельные периоды времени, в том числе и недавняя установка барельефа Сталина тут ни при чем.

Напомним, барельеф располагался на фасаде башни ОДО до начала 1990-х годов, в неустановленное время он был демонтирован и утрачен. При этом само проведение работ было сделано без документальной фиксации, согласования и последующего расследования произошедшего. В январе 2021 года в Минобороны подтвердили, что барельеф убрали незаконно. Его вернули на место в конце прошлого года с началом реконструкции здания ОДО.

Позднее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высказал свое отношение к возвращению барельефа Иосифа Сталина. До этого мнением поделился и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.