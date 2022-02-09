В аптеках Тюменской области достаточно лекарств от коронавируса

В аптеках Тюменской области достаточно лекарств от коронавируса, и сети не смогут устанавливать на них цены "от фонаря". Об этом губернатор Александр Моор рассказал во время пресс-конференции, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Мы провели несколько встреч с представителями бизнеса. Все понимали, что будет всплеск заболеваемости и спроса. Проговорили увеличение запаса лекарств. В целом, дефицита или недостатка лекарств в аптеках нет. Они входят в перечень жизненно важных, и как бы аптеки не хотели, они не смогут сделать цену выше, чем установлена", - сказал Моор.

Напомним, ранее полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев предупредил о росте заболеваемости ковидом из-за нового штамма "омикрон". В середине января рост числа новых случаев был отмечен во всех регионах Урала. При этом темпы вакцинации за новогодние праздники несколько снизились, но с началом рабочих дней прививочная кампания пошла быстрее. По данным на 14 января, в УрФО полностью привито 50,6% жителей (6,2 млн человек).

"Впереди – серьёзный подъем заболеваемости коронавирусом, вызванный новым штаммом "омикрон". Главная задача властей на этом этапе – обеспечить необходимое количество препаратов в аптечной сети", - заявил Владимир Якушев.