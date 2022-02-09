Дочь губернатора Александра Моора прошла вакцинацию

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что его 17-летняя дочь привилась от коронавируса, передает корреспондент Накануне.RU. Об этом он сообщил журналистам во время пресс-конференции.

"Если обещал, то делаю, да, мою дочку вакцинировали. Первые дни была слабость, даже температура. Но это нормальная реакция на вакцину. У меня и супруги не было сомнений на этот счет. Поскольку вакцинация – единственный способ защититься от какой-либо болезни, в том числе от коронавируса. Тем более, вакцина "Спутник М", это тот же "Спутник V" - только облегченная версия", - заявил губернатор, отметив, что вакцинация детей ведется и в других странах. Причем в некоторых вакцинируют детей младшего возраста - начиная с шести лет. В России вакцинация детей начинается с 12 лет.

Ранее губернатор уже говорил, что согласен на вакцинацию дочери. "Мы уже начали диалог с родителями в школах, потому что для вакцинации нужно согласие. Я на этот вопрос отвечаю очень просто. У меня есть дочка, ей 17 лет. Я с супругой дома обсудил этот вопрос. Мы дадим свое согласие на вакцинацию", - сообщил тогда Моор.

Отметим, что подростки с 15 лет могут дать согласие на вакцинацию самостоятельно. Коллективный иммунитет среди взрослого населения в области уже превысил 80%.