В Кремле призвали дождаться разъяснений МОК по награждению российских фигуристов на ОИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться официальных заявлений по ситуации с отменой церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

Представитель Кремля напомнил, что пока информацию предоставили некие источники СМИ, передает ТАСС.

По его мнению, необходимо дождаться разъяснений Международного олимпийского комитета (МОК) или официальных заявлений спортивных чиновников.

По данным Inside the Games, задержка вызвана консультациями с Олимпийским комитетом России и международными антидопинговыми органами. Издание пишет, что ситуация может быть связана с допинг-пробой одного из российских фигуристов, сданной незадолго до поездки в Пекин.

Напомним, сборная России завоевала "золото" в командном турнире по фигурному катанию. На втором месте располагается команда США, на третьем – японцы. В командном турнире выступили Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Виктория Синицына и Никита Кацалапов.