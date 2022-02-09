09 Февраля 2022
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Общество Тюменская область
тюменская область стела (2012) | Фото: Накануне.ru

Тюменская область в 2021-ом "вернулась на рельсы развития"

Тюменская область в прошлом году "вновь встала на рельсы развития". Об это губернатор Александр Моор во время пресс-конференции подвёл итоги 2021 г. и озвучил планы на будущее, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"После трудного 2020-го нам удалось в 2021-ом вновь встать на рельсы развития. Экономика эффективно работает. Предприятия платят налоги, а это – ключ к развитию региона. Индекс промышленного производства в 2021-ом составил 104,2% к 2020-ому. Объём экспорта вырос втрое до $1,3 млрд. Рос экспорт продукции тюменского АПК. Несмотря на огромную нагрузку на медицину, в этой сфере регион тоже растёт. Например, были сделаны две пересадки сердца", - сказал Моор.

В планах – открытие после реконструкции больницы в Ялуторовске и введение второго комплекса "Мать и дитя" в Тюмени. Тюменская область занимает первые места в Уральском федеральном округе по урожайности картофеля и пшеницы. Впервые в истории региона по итогам 2021 г. надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях составил 8 т.

В 2022 г. продолжится ремонт дорог в регионе. В 2021 г. ввели на 9% (1,7 млн" квадратов) жилья, чем планировали. В 2021 г. Тюменская область оказалась на втором месте рейтинга качества жизни, составленного Агентством стратегических инициатив.

Показатели, Тюменская область(2022)|Фото: admtyumen.ru

Показатели, Тюменская область(2022)|Фото: admtyumen.ru

Показатели, Тюменская область(2022)|Фото: admtyumen.ru

Теги: Александр Моор, пресс-конференция, развитие



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