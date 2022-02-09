09 Февраля 2022
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Экономика Свердловская область
Станция метро &quot;Площадь 1905 года&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

"Нужно работать с серьезным партнером". Мэрия намерена реанимировать проект строительства метро

Мэрия Екатеринбурга по-прежнему заинтересована в идее возобновить строительство метро, поскольку только подземка позволит решить транспортные проблемы уральской столицы. Вместе с тем, город не хочет просто так "кормить проектировщиков", предпочитая работать только с серьезным партнером. Об этом сообщил Накануне.RU знакомый с ситуацией источник, комментируя встречу руководителя "Мосинжпроекта" Юрия Кравцова и вице-мэра Екатеринбурга Рустама Галямова.

"Глава города Алексей Орлов, разумеется, заинтересован в продолжении стройки, но выбрасывать по сотне миллионов на очередное проектирование, как это было при предыдущих руководителях города, он не хочет. Все эти деньги раньше уходили в пустоту, кормили проектировщиков. Продолжать работу нужно, но с крупным, серьезным партнером. "Мосинжпроект" - мощнейшая структура, и в ближайшем будущем она, если можно так выразиться, застроит станциями метро всю Москву", – отметил источник.

Накануне пресс-служба "Мосинжпроекта" сообщила о встрече руководителя компании Юрия Кравцова и вице-мэра Екатеринбурга Рустама Галямова. Замглавы города заявил, что "вопрос о необходимости и экономической обоснованности строительства в Екатеринбурге второй ветки метро будет прорабатываться".

По предварительной информации, на этап совместного проектирования новой ветки стороны могут выйти в конце 2022 года.

Напомним, ранее причиной отказа от строительства второй ветки метро в Екатеринбурге стало решение областных властей сконцентрировать финансы на организации Универсиады-2023. Сейчас в городе также раздумывают о проекте наземного метро.

Теги: метро, Алексей Орлов, Мосинжпроект



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