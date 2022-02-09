09 Февраля 2022
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Политика В России
Евгений Пригожин (2021) | Фото: ТАСС / Михаил Метцель

Пригожин "потроллил" американских журналистов, задав им неудобные вопросы о фильме "16-й"

Компания «Конкорд» ответила на вопросы редакции BuzzFeed News по поводу фильма «16-й». Предприниматель Евгений Пригожин задал изданию встречные вопросы, касающиеся выпущенной киноленты.

Так, бизнесмен предложил оценить сатиру, присутствующую в российской картине. Пригожин также поинтересовался у американского журнала по поводу восприятия фильма в США.

«В свою очередь хотели бы вам задать следующие вопросы:

1. Какой момент вам больше всего понравился в фильме «16-ый»?

2. Как вы оцениваете сатиру, которая имеется в фильме «16-ый» по отношению к высшим должностным лицам США, а также к представителям американской прессы, которые пытались из 16-ти «*********»-троллей сделать 16 тысяч», – говорится в сообщении «Конкорда».

Кинолента «16-й» посвящена выборам президента США в 2016 году. Фильм содержит иронию над американскими властями, необоснованно утверждающими о якобы имеющемся вмешательстве России в избирательный процесс их государства.

Теги: евгений пригожин, конкорд, фильм 16-ый, вмешательство в выборы



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