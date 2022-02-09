09 Февраля 2022
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фан-зона ХК Автомобилист (2020) | Фото: Накануне.RU

"Автомобилист" продлил контракт с форвардом Макеевым до 2024 года

Хоккейный клуб "Автомобилист" официально объявил о продлении контракта с нападающим Алексеем Макеевым.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской команды, срок действия нового соглашения – до 30 апреля 2024 года. В клубе пожелали Алексею и дальше радовать болельщиков своей яркой и результативной игрой.

Уроженец Новоуральска дебютировал за "Автомобилист" 10 лет назад – в 2012 году. Затем Макеев долгое время выступал за подмосковный "Витязь", а в 2020 году вернулся в Екатеринбург. За два последних сезона нападающий провел 99 матчей за клуб в КХЛ, в которых набрал 69 (35+34) очков.

Напомним, накануне стало известно, что защитник "Автомобилиста" Станислав Гареев разорвал контракт с клубом.

Теги: Макеев, нападающий, контракт



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