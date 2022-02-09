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Происшествия
Валерий Рашкин (2021) | Фото: t.me/moscowcourts

Суд продлил запреты, наложенные на депутата Рашкина

Басманный суд Москвы продлил до конца марта запреты, наложенные на депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина по уголовному делу о незаконной охоте.

Депутат на заседание не явился. В суде сообщили, у него положительный тест на коронавирус, передает РИА Новости.

Адвокаты заявили, что Рашкин не признает вину и настаивает на том, что не осознавал преступности своих действий.

Напомним, ранее суд запретил парламентарию охотиться и покидать ночью место жительства. Также Рашкину нельзя использовать любые средства связи и интернет, отправлять и получать корреспонденцию, общаться со свидетелями по уголовному делу и другими фигурантами уголовного дела.

В декабре Рашкина, пойманного под Саратовом за рулем машины с тушей лося, лишили на полтора года водительских прав. Кроме того, он оштрафован на 30 тысяч рублей. Напомним, депутат отказался от медицинского освидетельствования.

Теги: валерий рашкин, незаконная охота, лось, запреты



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