Католики Германии призвали папу римского официально одобрить содомию

Конференция римо-католиков Германии "Синодальный путь" на своей ассамблее призвала римского папу Франциска изменить вероучение в пользу женского священства и содомии.

Незадолго до ассамблеи изменить учение о содомии призвал Люксембургский кардинал Жан-Клод Оллерих – глава общеевропейской конференции католических епископов.

Как сообщалось ранее, многие немецкие католические клирики открыто поддерживают половые извращения, "благословляют" содомию и не стесняются критиковать римского папу, который не спешит объявлять ее нормой на официальном уровне, ограничиваясь устной поддержкой. Фактически часть католической церкви Германии открыто провозгласила себя просодомской организацией, требуя от остальных одобрить их наклонности. При этом в Германии не прекращаются скандалы, связанные с фактами сексуального насилия со стороны католических клириков.

В 2023 году должно состояться заседание Синода католических епископов, которое, по мнению некоторых экспертов, может привести к расколу в католической церкви. Видимо, Ватикан и папа римский попытаются этого не допустить, поскольку вскоре запланировано объединение с Фанаром, который выдает себя за главу православного мира. Также Ватикан старается поддерживать хорошие отношения с РПЦ, и открытое признание содомии ему сейчас ни к чему.

Эксперт по церковно-политическим вопросам Александр Вознесенский считает, что Ватикан оказался в трудном положении, не имея возможности ни поддержать содомитов Германии, ни выступить против них.

"Думаю, что Франциск не захочет войти в историю как понтифик, во времена которого произошел второй крупнейший раскол РКЦ за всю историю (если первым считать отделение протестантов), поэтому будет дальше пытаться играть в лояльность к ЛГБТ, но в то же время Конгрегация доктрины веры будет тянуть время и делать заявления о том, что все это требует обсуждения и с наскоку нельзя одобрять такие вещи. И тем не менее, РКЦ с каждым днем выглядит все больше как структура, обреченная на раскол", - пишет Вознесенский.

Многие католики Германии, напротив, критикуют Ватикан за отступление от чистоты веры в угоду содомскому лобби.