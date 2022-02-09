В Лесном завершилось расследование страшного ДТП, унесшего жизни 8 человек

Сотрудники СКР по Свердловской области завершили расследование страшного ДТП в Лесном, где в июне прошлого года погибло 7 человек (позднее стало известно о 8 погибших). Как ранее сообщалось, по делу были задержаны трое подозреваемых - 56-летний водитель, 61-летний мужчина, выполнявший на автопредприятии функции механика по выпуску транспорта на линию, а также 67-летний директор автопредприятия, на балансе которого и находится автобус.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, водитель продолжил движение по проезжей части улицы Калинина, в нарушение запрещающего знака и после перекрестка выехал на встречную полосу. Тогда, из-за неисправности автобуса, мужчина утратил контроль за инерционным набором скорости и столкнулся с воротами на территории предприятия. к сожалению, ворота не смогли остановить движущийся на высокой скорости транспорт, из-за чего произошло повторное столкновение, но уже с деревом. В этой аварии автобус также наехал на пешеходов, находившихся на территории предприятия . 8 из них скончались.

Механик по выпуску и приему автомобилей данного автопредприятия, согласно материалам дела, изначально знал о неисправности тормозов, но все равно выпустил автобус на линию. Кроме того, при перечисленных обстоятельствах обвиняемый подписался под заведомо ложными актами исправности транспортного средства в путевом листе и журнале предрейсового контроля технического состояния автобуса.

Что касается директора предприятия, тот, с целью извлечения дохода из деятельности организации, продолжал использовать транспортное средство, о неисправности которого было заведомо известно. Автобус перевозил пассажиров по муниципальному маршруту. Обвиняемый также знал, что представители контролирующих органов неоднократно привлекали сотрудников автопредприятия к административной ответственности, в том числе за нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом. Однако действенных мер для изменения сложившейся ситуации обвиняемый как руководитель транспортной компании не предпринимал.

"Допущенные директором нарушения повлекли, в частности, причинение телесных повреждений одному из пассажиров автобуса (молодому человеку, 2001 г.р.) и причинение сильной физической боли другой пассажирке (женщине, 1950 г.р.). Кроме того, также данный обвиняемый, являясь наряду со вторым фигурантом лицом, ответственным за техническое состояние транспортных средств, допустил выпуск на линию неисправного транспортного средства со всеми дальнейшими трагическими последствиями. Следствием СК России по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в пресс-службе.

На сегодняшний день водитель обвиняется в ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Механик - ч.3 ст.266 УК РФ (выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства лицом, ответственным за техническое состояние транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Директор - ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).



"В этом жутком ДТП число погибших и пострадавших могло быть значительно больше, так как в салоне неуправляемого автобуса находилось более 40 пассажиров. Все они в экстренной ситуации после команды кондуктора сгруппировались и взялись за поручни. В связи с произошедшей трагедией деятельность цеха предприятия, на территории которого произошло ДТП, была временно приостановлена. Позднее цех возобновил работу в штатном режиме. В связи с произошедшей трагедией непосредственно после неё, по решению главы города Лесной Сергея Черепанова, в городе объявлялся траур", - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, по решению главы Лесного Сергея Черепанова в городе был объявлен траур. Все увеселительные мероприятия были отменены.