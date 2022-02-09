Не "Газпром": полиция Екатеринбурга о мошенниках, предлагающих вложиться в продажу газа

09 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область В России
Отделение полиции (2020) | Фото: Накануне.RU

Не "Газпром": полиция Екатеринбурга о мошенниках, предлагающих вложиться в продажу газа

В полиции предупредили жителей Екатеринбурга, что платформа "Газпром-инвест" является мошеннической и не имеет никакого отношения к известной госкорпорации.

В данный момент соцсети буквально заполнены рекламой некой платформы. Она призывает зарегистрироваться на определенном сайте, вложиться в продажу газа и получать за это невероятную прибыль.

Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции заместитель начальника отделения по борьбе с мошенничествами УМВД по Екатеринбургу Александр Поздеев, к ним уже поступали заявления такого рода именно по "Газпром-инвесту".

"Скажу, что это мошенничество. К "Газпрому" данные граждане никакого отношения не имеют. Все общение с потерпевшими проводилось дистанционно с подменных номеров и IP-телефонии. Деньги переводились потерпевшими на счета "дроперов", не имеющих к преступлению отношения. Ну и сами эти интернет-сайты внешне похожи на сайт "Газпрома", но отличаются: например, "газпром.инфо.ру", или "газпром.инфо-1.ру", - сообщил Поздеев.

Как добавил эксперт по безопасности Уральского главного управления Банка России Александр Сальников, подобные мероприятия касаются лицензируемых видов деятельности.

"Чтобы не "обжигаться на берегу" и не узнавать, что это мошенники уже после того, как деньги потеряны, лучше обращаться к реестрам, размещенным на сайте Банка России. Если лицензиат внесен в этот реестр, это как минимум говорит о том, что он прошел процедуру лицензирования и исполняет законодательство. Если в реестре записи организации нет, то это, скорее всего, преступная организация", - пояснил Сальников.

Как сообщало Накануне.RU, сейчас мошенники, которые обманывают жителей Свердловской области, стали все больше уходить в интернет.

Теги: мошенники, газ, полиция, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 3519

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети