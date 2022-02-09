Не "Газпром": полиция Екатеринбурга о мошенниках, предлагающих вложиться в продажу газа

В полиции предупредили жителей Екатеринбурга, что платформа "Газпром-инвест" является мошеннической и не имеет никакого отношения к известной госкорпорации.

В данный момент соцсети буквально заполнены рекламой некой платформы. Она призывает зарегистрироваться на определенном сайте, вложиться в продажу газа и получать за это невероятную прибыль.

Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции заместитель начальника отделения по борьбе с мошенничествами УМВД по Екатеринбургу Александр Поздеев, к ним уже поступали заявления такого рода именно по "Газпром-инвесту".

"Скажу, что это мошенничество. К "Газпрому" данные граждане никакого отношения не имеют. Все общение с потерпевшими проводилось дистанционно с подменных номеров и IP-телефонии. Деньги переводились потерпевшими на счета "дроперов", не имеющих к преступлению отношения. Ну и сами эти интернет-сайты внешне похожи на сайт "Газпрома", но отличаются: например, "газпром.инфо.ру", или "газпром.инфо-1.ру", - сообщил Поздеев.

Как добавил эксперт по безопасности Уральского главного управления Банка России Александр Сальников, подобные мероприятия касаются лицензируемых видов деятельности.

"Чтобы не "обжигаться на берегу" и не узнавать, что это мошенники уже после того, как деньги потеряны, лучше обращаться к реестрам, размещенным на сайте Банка России. Если лицензиат внесен в этот реестр, это как минимум говорит о том, что он прошел процедуру лицензирования и исполняет законодательство. Если в реестре записи организации нет, то это, скорее всего, преступная организация", - пояснил Сальников.

Как сообщало Накануне.RU, сейчас мошенники, которые обманывают жителей Свердловской области, стали все больше уходить в интернет.