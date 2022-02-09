В Петербурге собираются построить школу на радиоактивном участке – мундеп

Смольный намерен решать проблему с нехваткой школ в Санкт-Петербурге довольно странным способом – одно из учебных заведений хотят возвести на месте вредного производства. Об этом рассказала глава Муниципального образования Гавань Нэлли Вавилина, на территории которого и хотят построить объект.

Вавилина опубликовала в социальной сети «ВКонтакте» сообщение, в котором рассказала, что намерена обратиться в экологический центр города Хельсинки (Центр окружающей среды г. Хельсинки), поскольку не смогла получить ответа в Санкт-Петербурге. На такой шаг она решилась после того, как стало известно, что участок по адресу: Морская набережная, земельный участок 189, планируется отдать под строительство общеобразовательных учреждений.

Мундеп указала, что к ней обратились неравнодушные жители района, которые серьезно обеспокоены экологическим состоянием территории по вышеуказанному адресу. Дело в том, что 1950-е годы в одном из научно-исследовательских институтов Министерства обороны СССР, расположенном по указанному адресу, проводились работы, в результате которых часть территорий самого института оказалась загрязненной.

В 1996 году были проведены исследования участка и соседних территорий. Результаты показали, загрязнение несет явно техногенный характер. Особенно высоки концентрации тяжёлых металлов. Помимо того, по результатам гамма- и бета-съёмы были выявлены локальные участки радиоактивного загрязнения.

Спустя год на участке были выполнены работы по ликвидации радиоактивного загрязнения. Однако из-за недостаточного финансирования их пришлось приостановить.

Таким образом существует опасение, что с 1996 года территория оставалась нетронутой, вывоз и утилизация почво-грунтов на специализированных полигонах не осуществлялись, а ГУП «Инженерный центр экологических работ» не располагает полными сведениями экспертизы.

Вавилина уже успела обратиться из-за сложившейся ситуации к губернатору города Александру Беглову.

«Жители обеспокоены, что в случае разгерметизации захоронений при строительстве, неизбежна экологическая катастрофа не только на Васильевском острове и в Санкт-Петербурге, но также и во всей акватории Финского залива», — указала мундеп в обращении.

В ответ градоначальник указал, что проводить совещание по рассматриваемому вопросу с ответственными представителями органов власти нецелесообразно.

«В связи с тем, что ситуация имеет общественный резонанс, повторно прошу Вас инициировать совещание с Вице-губернатором Санкт-Петербурга Линченко Н.В., представителями Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, Администрации Василеостровского района, представителями АО «РУСАЛ ВАМИ» для выработки стратегии по обеспечению экологической безопасности данного Участка», — просит Вавилина в еще одном обращении.

Исходя из вышеприведенной информации можно сделать вывод, что Смольный довольно своеобразным образом решил бороться с дефицитом учебных заведений путем их строительства на загрязненных территориях. Подобное, как подчеркивает Вавилина, может обернуться настоящей экологической катастрофой в случае разгерметизации захоронений.