09 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
милиция рация фуражка (2008) | Фото: www.ogoniok.com

В Екатеринбурге задержали высокопоставленного полицейского

Врио начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД Екатеринбурга задержали по обвинению во взяточничестве. Полицейского обвиняют в п."в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за незаконное бездействие) и двух эпизодов ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за незаконное бездействие).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по региону, с 2018 по 2020 годы задержанный, будучи оперуполномоченным группы по контролю за оборотом наркотиков одного из районных отделов полиции, получил взятку в крупном размере. За это он не должен был привлекать к уголовной ответственности гражданина, уличенного в незаконном обороте наркотиков. Еще две взятки в значительном размере полицейский принял за аналогичную просьбу от другого гражданина, причастного к незаконному обороту наркотических средств.

"Должностное лицо было изобличено в ходе реализации оперативной информации сотрудниками регионального ФСБ и сыщиками подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. Задержанный уже отстранен от исполнения своих обязанностей. По данному факту проводится служебная проверка. Если сведения о причастности к противоправной деятельности подозреваемого подтвердятся, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и будет привлечен к установленной законом ответственности", - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Кроме того, за упущения в работе по профилактике антикоррупционных преступлений принципиальная оценка будет дана и непосредственным руководителям подозреваемого.

На данный момент расследование все еще продолжается: устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, а также собирается и закрепляется доказательственная база. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Теги: УМВД, Екатеринбург, взяточничество, задержание



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