Финский председатель комитета по иностранным делам уходит с поста из-за мнения, что Украина не вступит в НАТО

Председатель парламентского комитета Финляндии по иностранным делам Мика Ниикко уходит со своего поста из-за мнения, что Украина не вступит в НАТО. Об этом пишет финская газета Iltalehti.

Ниикко опубликовал в Twitter пост следующего содержания: президент Франции Эммунуэль Макрон, побывавший на переговорах в Кремле, или кто-то другой должен публично заявить, что Украина не вступит в НАТО. В противном случае, с точки зрения России, переговоры ничего не дали. После критики в свой адрес он опубликовал уточнение.

"Конечно, я считаю, что каждое независимое государство может подать заявку на членство в НАТО. На данный момент членство Украины в НАТО, как я понимаю, нереально", - написал Ниикко.

Однако и это мнение показалось чрезмерным. Многие в парламенте стали требовать его ухода. В итоге Ниикко объявил, что "добровольно" покинет свой пост немедленно.

Макрон после Москвы побывал вчера в Киеве. Но, в отличие от переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, о разговоре с Владимиром Зеленским мало что сообщается, кроме самых общих фраз.

Что касается вопроса вступления Украины в НАТО, то министр иностранных дел Германии Анналена Бербок тоже заявила , что он не стоит на повестке дня. Но ей за это мнение ничего не было.

Еще в 2016 году председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что "Украина, без сомнения, не сможет присоединиться к ЕС в ближайшие 20-25 лет, это же касается членства в НАТО". А в 2019 году глава представительства ЕС на Украине Хюг Мингарелли заявил, что ЕС не в том состоянии, чтобы предоставлять Украине хотя бы перспективу членства. Это же мнение высказывали и другие политики в Европе.