09 Февраля 2022
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Фото омикрон-штамма коронавируса. (2021) | Фото: ГНЦ ВБ &quot;Вектор&quot; / Роспотребнадзор

До 15% переболевших ковидом заражаются повторно – эксперт Роспотребнадзора

Сейчас до 15% переболевших коронавирусом заражаются повторно, сообщил журналистам замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Если мы раньше говорили, что повторно болеют не более 1%, а если быть точным - 0,7%, то в настоящий момент до 15% болеет повторно", - сказал Горелов на пресс-конференции.

Он также отметил сокращение инкубационного периода коронавируса с появлением нового штамма: "Очень быстро происходит внедрение [вируса] в организм, быстрая фаза нарастания вирусной нагрузки, и поэтому по сути пациент становится опасным уже за один-два дня до появления симптомов, то есть по сути через день после встречи с "омикроном" он становится источником для окружающих".

Теги: повторное заражение, коронавирус, роспотребнадзор, омикрон-штамм



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