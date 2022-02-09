В Подмосковье задержали мигрантов, напавших на продуктовый магазин и убивших кассира

В Подмосковье задержали подозреваемых в разбойном нападении на сельский магазин. Налетчики до смерти избили кассиршу, еще два человека госпитализированы.

Нападение было совершено на магазин "Пятерочка" в поселке Новопетровское под Истрой поздно вечером 8 февраля. Двое мужчин в масках ворвались в продуктовый магазин и избили кассира и управляющую. Забрав деньги, нападавшие выбежали на улицу. Там они с соучастниками избили супруга одной из пострадавших, который приехал забрать ее с работы.

Кассир скончалась на месте, управляющая магазином и ее муж были госпитализированы.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержаны четверо граждан одной из стран ближнего зарубежья.

В СУ СКР по Подмосковью уточнили, что грабители были вооружены бейсбольными битами. Они похитили из магазина более 71 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело о разбое и причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего его смерть.

Следователи проверят легальность нахождения иностранных граждан на территории РФ, также будет дана оценка контролю за их пребыванием на территории Московской области.

Напомним, недавно председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обратился к президенту страны Владимиру Путину с предложением ужесточить миграционное законодательство. По данным Baza, в письме главы СКР говорится, что иначе "локальные конфликты мигрантов могут превратиться в массовые уличные беспорядки".

Бастрыкин в своем послании рассказал об узбеках, киргизах, таджиках и "агрессивных гастарбайтерах", которые "накалили ситуацию" и спровоцировали россиян создавать народные дружины. Отдельно он выделил инцидент в Выборге Ленинградской области, когда шесть граждан Узбекистана избили двух майоров полиции.

Бастрыкин, в частности, выступил за геномную регистрацию мигрантов и принятие мер по "сохранению этнокультурного баланса населения" в крупных городах.