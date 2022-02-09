В Подмосковье задержали мигрантов, напавших на продуктовый магазин и убивших кассира

09 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Московская область
наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

В Подмосковье задержали мигрантов, напавших на продуктовый магазин и убивших кассира

В Подмосковье задержали подозреваемых в разбойном нападении на сельский магазин. Налетчики до смерти избили кассиршу, еще два человека госпитализированы.

Нападение было совершено на магазин "Пятерочка" в поселке Новопетровское под Истрой поздно вечером 8 февраля. Двое мужчин в масках ворвались в продуктовый магазин и избили кассира и управляющую. Забрав деньги, нападавшие выбежали на улицу. Там они с соучастниками избили супруга одной из пострадавших, который приехал забрать ее с работы.

Кассир скончалась на месте, управляющая магазином и ее муж были госпитализированы.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержаны четверо граждан одной из стран ближнего зарубежья.

В СУ СКР по Подмосковью уточнили, что грабители были вооружены бейсбольными битами. Они похитили из магазина более 71 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело о разбое и причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего его смерть.

Следователи проверят легальность нахождения иностранных граждан на территории РФ, также будет дана оценка контролю за их пребыванием на территории Московской области.

Напомним, недавно председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обратился к президенту страны Владимиру Путину с предложением ужесточить миграционное законодательство. По данным Baza, в письме главы СКР говорится, что иначе "локальные конфликты мигрантов могут превратиться в массовые уличные беспорядки".

Бастрыкин в своем послании рассказал об узбеках, киргизах, таджиках и "агрессивных гастарбайтерах", которые "накалили ситуацию" и спровоцировали россиян создавать народные дружины. Отдельно он выделил инцидент в Выборге Ленинградской области, когда шесть граждан Узбекистана избили двух майоров полиции.

Бастрыкин, в частности, выступил за геномную регистрацию мигрантов и принятие мер по "сохранению этнокультурного баланса населения" в крупных городах.

Теги: подмосковье, мигранты , магазин, кассир



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 3519

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети